Champions League Eintracht "heiß wie Frittenfett" für Festtage gegen Napoli

Neapel offensiv ausgerichtet

SSC-Trainer Luciano Spalletti führte den einstigen Verein von Diego Maradona nicht nur national an die Spitze, sondern auch souverän durch die Gruppenphase der Königsklasse mit Hochkalibern wie Ajax Amsterdam, FC Liverpool und den Glasgow Rangers. Spalletti hält nichts vom Catenaccio, er liebt Offensivfußball.

"Neapel spielt anti-italienisch, sie spielen sehr aggressiv mit hohem Gegenpressing. Ganz anders als alle anderen italienischen Mannschaften", erklärte Glasner und hob auch die Defensivarbeit hervor, ehe sich selbst aufrief: "Jetzt ist vorbei mit dem Schwärmen."

Allerdings glaubt der Coach auch vermeintliche Schwachstellen der Neapolitaner ausgespäht zu haben. "Wir haben den einen oder anderen Raum entdeckt, den es auszunutzen gilt." Das könne eine Chance sein, aber auch ein Risiko. "Deshalb überlegen wir auch, wie wir dieses Risiko kontrollieren können", erklärte Glasner. "Man sollte aber nicht hinter jeder Tür eine Gefahr sehen."

Entgegensetzen können die Hessen die eigenen Stärken: Unter der Regie von Glasner verloren sie im eigenen Stadion nur eine von neun Partien auf europäischer Bühne. Auch in der Bundesliga läuft es mit elf Siegen in 21 Spielen so gut wie seit 1992/93 nicht mehr. Und so warnt die italienische "Gazzetta dello Sport" in ihrem "Dossier Eintracht: Es wird kein Spaziergang."