Champions League "Ernüchternd" - Leipziger Frust nach 3:6 bei Man City

Nach zuvor drei Niederlagen aus vier Bundesliga-Spielen ist der Fehlstart für RB nach der Champions-League-Klatsche perfekt. Allein in den letzten beiden Spielen - gegen Bayern verlor man mit 1:4 - kassierten die Sachsen zehn Gegentore. "Diese Mannschaft hat nie so einen schwierigen Start in den letzten Jahren gehabt", sagte Marsch, der in der Schlussphase auch noch den Ex-Cityzen Angeliño (79.) durch eine Gelb-Rote Karte verlor.

Ob sein Team verunsichert sei? "Es ist ein bisschen normal, wenn eine Mannschaft nicht immer die richtigen Ergebnisse kriegt und sich die Belohnung nicht holt. Wir müssen uns endlich belohnen. Wir brauchen auf dem Platz Selbstvertrauen." Immerhin gab es in Manchester am Ende noch ein paar freundliche Worte vom Gegner. "Leipzig gibt niemals auf", lobte Guardiola. "Die haben einen ganz besonderen Angriffsstil. Sie spielen alles oder nichts." In Manchester war es für RB am Ende wieder einmal nichts.

© dpa-infocom, dpa:210916-99-236794/2