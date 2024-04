Champions League Tuchels größte Bayern-Spiele: "Es gibt nur noch Real Madrid"

Er selbst muss abwägen, wie sehr er bei der Aufstellung angeschlagener Akteure ins Risiko geht. Bei den Schlüsselspielern Jamal Musiala (Sehnenreizung) und Leroy Sané (Schambein) erwartet er "Last-Minute-Entscheidungen". Immerhin waren beide am Montagnachmittag bei sommerlichen Temperaturen in München beim Abschlusstraining dabei, ebenso wie die angeschlagenen Defensivspieler Konrad Laimer und Dayot Upamcano. Ungünstig sieht es bei Matthijs de Ligt aus, der wegen seiner Knie-Blessur nicht trainierte. "Mein Ansatz ist, wie in einem Finale aufzustellen", kündigte Tuchel an. Er wird "all in" gehen für einen Heimsieg, der die Grundlage zum Finaleinzug acht Tage später im Bernabeu-Stadion bilden soll.

Star-Auflauf: Kane, Musiala, Kroos, Bellingham, Vinícius Junior

Torgarant Harry Kane, Jungstar Musiala oder auch Königsklassen-Veteran Manuel Neuer im Tor sollen den Münchner Fußballabend prägen und nicht der ewige Real-König Kroos, Antonio Rüdiger, der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham oder Stürmerstar Vinícius Junior, den vor allem Kimmich aufhalten muss. "Er ist einer der besten Dribbler und Eins-gegen-eins-Spieler in Europa", sagte Kimmich über den 23-jährigen Brasilianer.

Musiala-Kumpel Bellingham (20) habe wiederum die Leerstelle in Reals Offensivspiel nach Karim Benzema gefüllt, bemerkte Tuchel anerkennend: "Jude spielt in der Zehner-, Neuner-, Achter- und Sechser-Position in Personalunion. Er ist ein Schlüsselspieler."