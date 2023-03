Champions League FC Bayern träumt vom Titel - Hainer sieht keinen Stärkeren

Unfassbare Rettungstat von de Ligt

Ein Sonderlob beim Paris-Auftritt gab es von Nagelsmann für die Abwehrreihe. Der kroatische Außenverteidiger Josip Stanisic habe "ein Weltklasse-Spiel gemacht mit den anderen beiden zusammen", sagte Nagelsmann. Damit meinte er Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt. Der Niederländer hatte mit einer Grätsche auf der Linie nach einem Patzer von Torwart Yann Sommer den Rückstand vor der Pause durch Vitinha verhindert. Zum siebten Mal im achten Spiel dieser Königsklassen-Saison spielten die Münchner zu Null.

"Unfassbar" sei die Rettungstat gewesen, sagte Sommer. "Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich werde ihm einen Lastwagen Schweizer Schokolade vor die Haustür stellen, weil er überragend mitdenkt." Auf der Tribüne jubelte auch der verletzte Nationaltorhüter Manuel Neuer nach der wichtigen Grätsche von de Ligt mit.

Der Weg ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul bleibt aber weit. Das Viertelfinale als nächste Station wird am 17. März ausgelost. Neben den Bayern sind bislang der FC Chelsea, der AC Mailand und Benfica Lissabon qualifiziert.