"So einen Titel nimmt man sein Leben lang mit", sagte Lars Ricken, damals Siegtorschütze und heute Geschäftsführer des BVB, bei Sky. "Was ich so spüre, ist: Dass wirklich der absolute Glaube da ist, dass die Zuversicht und Selbstbewusstsein da sind."

Dortmund 23/24 als Anti-Dortmund

In der Hinsicht ist diese Dortmunder Mannschaft ein Phänomen. In der Bundesliga hat sie sich über Jahre den Ruf erarbeitet, besonders wankelmütig zu sein. Die verspielte Meisterschaft im vergangenen Jahr gegen Mainz 05 war dafür das stärkste Indiz. In dieser Champions-League-Saison aber hat die Borussia eine Widerstandsfähigkeit entwickelt, die ihr spätestens nach dem Trauma des letzten Bundesliga-Spieltags 2023 kaum jemand mehr zugetraut hätte.

Im entscheidenden Vorrunden-Spiel bekam der AC Mailand schon nach fünf Minuten einen Elfmeter. Im Viertelfinal-Hinspiel drohte Atlético Madrid die Dortmunder regelrecht aufzufressen. Im Halbfinale traf Paris Saint-Germain insgesamt sechsmal Pfosten oder Latte. Aber im Finale steht an diesem Samstag: der BVB.

Der große Unterschied sei: "Gegen Mainz 05 hatten wir etwas zu verlieren. Jetzt haben wir etwas zu gewinnen", sagte der Nationalspieler Nico Schlotterbeck zur Situation vor einem Jahr. "Die ganze Welt schaut auf dich. Hoffentlich können wir das auch genießen und haben nicht zu viel Angst vor dem Namen Real Madrid."

Verständlich wäre das schon. Dieses Real verkörpert Weltklasse auf allen Positionen und in allen Altersklassen. In seinem letzten Spiel für den Club kann der deutsche Nationalspieler Toni Kroos am Samstagabend zu einem der Rekordsieger in der Geschichte der Königsklasse aufsteigen. Sechs Titel gewann der Spanier Francisco Gento mit diesem Club in den 50er- und 60er-Jahren. Bei fünf Champions-League-Siegen stehen die aktuellen Real-Stars Kroos, Luka Modric, Nacho Fernandez und Dani Carvajal.

Nachzahlung für Bellingham möglich

"Es wird mir nicht schwerfallen, dass das jetzt mein letztes Spiel für Real Madrid ist", sagte Kroos in einem DAZN-Interview. "Diesen Moment des Abschiedsgefühls hatte ich mit dem letzten Heimspiel vor unseren Fans. Jetzt ist es einfach nur wieder die Vorfreude, noch einmal diesen Titel zu holen."

Für Jude Bellingham wäre es der erste Champions-League-Sieg. Für 103 Millionen Euro wechselte er im vergangenen Jahr von Dortmund nach Madrid. In dem Transfervertrag vereinbarten beide Clubs noch eine weitere Nachzahlung in Millionenhöhe, falls der 20 Jahre alte Engländer mit Real nach der spanischen Meisterschaft auch noch den wichtigsten Titel des europäischen Fußballs gewinnt. Sollte der BVB am Samstagabend verlieren, hätte er so wenigstens einen kleinen Trost. Sollte er den großen Favoriten aber schlagen, hätte er vermutlich noch nie so gern auf so viel Geld verzichtet.