Champions-League-Finale Fanvertreter nach Final-Chaos: Richtige Schlüsse gezogen

Vor dem diesjährigen Endspiel zwischen Manchester City und Inter Mailand am Samstag in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) will die UEFA ihre Lektion aus den Geschehnissen von 2022 gelernt haben, wird dafür sogar von Fans gelobt. Ein anderes Problem dieser internationalen Saison hat die Europäische Fußball-Union dagegen noch nicht gelöst.

"Wir begleiten die Finalspiele ja schon seit Jahren und das ist auf jeden Fall bisher das beste Jahr, was die Vorbereitung und den Informationsaustausch angeht", sagt Martin Endemann von der Fanorganisation "Football Supporters Europe" der Deutschen Presse-Agentur. Anfang Mai hatte die UEFA Pläne für organisatorische Verbesserungen rund um ihre Finals vorgestellt. Dabei setzt sie unter anderem auf ein verändertes Eintrittskartensystem mit ausschließlich digitalen Tickets und kündigte an, Fans stärker miteinzubeziehen. "Ich habe den Eindruck, dass die UEFA aus den Vorkommnissen im letzten Jahr die richtigen Schlüsse gezogen hat", sagt Endemann.