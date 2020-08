Champions-League-Finale Flicks finaler Masterplan muss aufgehen - PSG "verdammt gut"

Im Krönungsspiel der Champions League mit den vielen großen Namen will der 2020 ungeschlagene FC Bayern das bessere Kollektiv stellen und den Triumphzug in Europa und im coronabedingten Geisterspielbetrieb vollenden. Der Fußballweise Franz Beckenbauer erwartet ein "schönes Finale" mit einer 50:50-Chance. Der bald 75-Jährige übermittelte am Freitag eine kaiserliche Warnung nach Portugal an seine Bayern, denen er am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky, DAZN) vorm TV die Daumen drückt. "Paris ist eine verdammt gute Mannschaft", urteilte Beckenbauer.

Die Schlüsselfrage im Vorfeld lautet: Zieht Flick die französische Karte? Am 32. Geburtstag von Torjäger Robert Lewandowski ließ Flick die geheime PSG-Taktik am Freitag auf dem Gelände des portugiesischen Verbandes einstudieren. Um kurz vor 11.00 Uhr Ortszeit fuhren die beiden roten Bayern-Busse begleitet von einer Polizeieskorte durch das streng bewachte Eingangstor der "Cidade do Futebol".