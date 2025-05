Allerdings zeigte sich Barça beim frühen Gegentor des Ex-Gladbachers Marcus Thuram nach nur 32 Sekunden schläfrig und bei Standards anfällig. "Es ist im Moment schwierig, es in Worte zu fassen, weil es natürlich klar ist: Wenn du drei Tore fängst, ist es nicht so schön", sagte Flick: "Aber letztendlich haben wir ein zweites Spiel in Mailand und da wollen wir vieles besser machen - gerade was die Defensive betrifft."