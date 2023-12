Champions League: Forsbergs Abschieds-Tor: Leipzig besiegt Bern

Zum wohl letzten Mal hat der Schwede am Mittwochabend mit RB Leipzig in der Champions League gespielt und die Sachsen zum Abschluss mit seinem Tor zum 2:1 zum Sieg gegen Young Boys Bern geschossen. Für die Sachsen geht es 2024 im Achtelfinale weiter, Forsberg wird dann wohl in New York unter Vertrag stehen. Nur die offizielle Bestätigung fehlt noch.

Vor Forsbergs Treffer in der 56. Minute hatten Benjamin Sesko (51.) für Leipzig und Ebrima Colley (53.) für Bern getroffen und den 43 331 Zuschauern eine unterhaltsame zweite Halbzeit beschert. "Sehr wichtig, die Gruppenphase mit einem Sieg abzuschließen", sagte Leipzigs Kevin Kampl. "Wir haben den Sieg über Kampf und Geschlossenheit geholt. Es waren viele dabei, die lange nicht gespielt haben. Deshalb haben wir uns die Fehler verziehen."