Champions League Frust, Ärger, Enttäuschung: Arsenal und sein Verlierer-Image

Wie ein "schlaksiger Teenager"

"Der FC Arsenal ist ein großer Club. Aber nicht auf internationaler Bühne", sagte der TV-Experte und langjährige England-Profi Dietmar Hamann in einem "Kicker"-Interview. Die "New York Times" spottete sogar: In einem Champions-League-Halbfinale mit PSG, dem FC Barcelona und Inter Mailand wirke Arsenal wie ein "schlaksige Teenager in einem Raum voller gut aussehender 21-Jähriger".