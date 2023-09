Champions League Füllkrug vor Königsklassen-Debüt: "Klasse Auslosung"

Auftakt für den BVB ist ab 21 Uhr (Amazon Prime) in Paris. Obwohl die Gruppe F als besonders anspruchsvoll gilt, hofft der 30-Jährige auf den Einzug des Revierclubs in die K.o.-Runde. "Ich glaube, dass alles möglich ist. Ich sehe keine Mannschaft als unschlagbar", sagte Füllkrug. "Natürlich ist es die stärkste Gruppe, die am ausgeglichensten ist, aber ich möchte erst einmal sehen, dass sie alle vor der Gelben Wand so performen, wie sie sich das vorstellen."

Gegen PSG könnte Füllkrug erstmals in der BVB-Startelf stehen. "Niclas hat die 30 Minuten in Freiburg gut verarbeitet. Da werden wir morgen gucken, ob es für mehr reicht", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Nachdem der Last-Minute-Transfer aus Bremen bei den Länderspielen der DFB-Elf gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1) wegen Problemen am Oberschenkel pausiert hatte, war er beim BVB-Spiel in Freiburg (4:2) gut 30 Minuten zum Einsatz gekommen. In Paris könnte Füllkrug den zuletzt formschwachen Sébastien Haller von Beginn an vertreten.