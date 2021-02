Champions League Gladbach in der Königsklasse gegen Manchester City sieglos

STADION: Heimspiele außerhalb von Mönchengladbach musste Borussia schon häufiger in internationalen Wettbewerben austragen. In Düsseldorf, in Köln oder auch in Berlin. Nun muss die Mannschaft wegen des Einreiseverbots aus Großbritannien erstmals ein Heimspiel im Ausland austragen. Die Wahl fiel - auch aus Kostengründen - auf die Puskas Arena in Budapest, wo auch RB Leipzig in der vergangenen Woche das Heimspiel gegen den FC Liverpool ausgetragen hat. Um ein wenig heimische Atmosphäre ins Stadion zu bekommen, ist Stadionsprecher Thorsten Knippertz mit an Bord. Im Falle eines Torerfolges für Borussia würde auch die bekannte Tormelodie ertönen. Doch die Heimspielatmosphäre ersetzt das nicht. "Man kann das Gefühl nicht herstellen. Wir spielen in einem Stadion, das wir nicht kennen", sagte Trainer Rose.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-563953/2