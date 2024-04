Champions League Goretzka vor Real-Hit: "Könnte Anfang von etwas Großem sein"

Ancelotti schonte Stars in Liga

Die Königlichen landen am Montagmittag in München und logieren im Hilton München Park. Der spanische Rekordmeister gewann bereits am Freitag mit einer besseren B-Elf in der Primera División bei Real Sociedad San Sebastián mit 1:0 (1:0). Madrids Trainer Carlo Ancelotti schonte kurz vor dem Königsklassen-Duell am Dienstag mit den Bayern zahlreiche Stammkräfte, darunter die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos. Verteidiger Rüdiger wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Mittelfeldspieler Kroos kam genau wie der angeschlagene Offensivstar Jude Bellingham überhaupt nicht zum Einsatz.