Champions League Großer Abend im Camp Nou: Nagelsmann will einen Top-Start

Auch ohne den dominanten Argentinier sei Barcelona aber "ein sehr großer Herausforderer, gegen den wir eine Topleistung brauchen", mahnte Nagelsmann. Aktueller Topmann in der Offensive der Katalanen ist, nachdem auch der französische Weltmeister Antoine Griezmann zu Atlético Madrid zurückgekehrt ist, der Niederländer Memphis Depay.

STARTSPEZIALISTEN: Die Münchner wollen eine bemerkenswerte Serie fortsetzen. Sie streben den 18. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse an. "Das ist eine gute Statistik. Und es wäre super, wenn wir die Serie fortführen könnten", meinte Müller. Er freut sich auf die Atmosphäre und den stets top gepflegten Rasen im Camp Nou, in das immerhin 40.000 Zuschauer hineindürfen. "Es ist viel angerichtet, um ein richtig schöner Fußballabend zu werden", sagte Müller, der mit sechs Toren in fünf Spielen ein echter Barcelona-Spezialist ist. "Ich will die Serie bestmöglich fortsetzen", kündigte er an. Beim 8:2 vor 13 Monaten beim Finalturnier in Portugal müllerte es auch zweimal.

TORWART-DUELL: Barcelona gegen Bayern heißt auch Marc-André ter Stegen gegen Manuel Neuer, Deutschlands Nummer 2 gegen Deutschlands langjährige Nummer 1. Beide Torhüter verkörpern Weltklasse. Und sie sind seit Jahren Konkurrenten. Der 29-jährige ter Stegen ist nach einer Operation am Knie und der verpassten EM im Sommer wieder fit und wird hoffen, dass es für ihn nicht wieder ein Alptraumabend wie vor einem Jahr wird. "Wir wollen ihn natürlich beschäftigen", sagte der 35-jährige Neuer zum speziellen Duell mit ter Stegen: "Es ist gut, dass er wieder genesen ist, wieder spielen kann." Dennoch würde es Neuer natürlich schon gefallen, wenn Robert Lewandowski und Co. dem ehemaligen Gladbacher wieder ein paar Tore einschenken könnten.

