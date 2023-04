Champions League Gündogan nach Sieg gegen Bayern: Nicht ans Finale denken

"Viele verrückte Dinge" passiert

Insbesondere in den vergangenen Jahren seien "viele verrückte Dinge" in der Champions League passiert. "Es gab etliche Comebacks, mit denen absolut niemand gerechnet hatte. Bayern hat vor allem zu Hause die Qualität in der Mannschaft, gegen jeden Gegner mehrere Tore zu erzielen", sagte Gündogan: "Wir dürfen auf keinen Fall auch nur zwei, drei Prozent im Vergleich zu Dienstag nachlassen." Positiv stimme ihn, "dass wir gerade gefühlt bei unseren Leistungen am Saison-Peak sind".