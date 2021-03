Champions League Haaland schießt BVB gegen Sevilla ins Viertelfinale

Wie schon vor drei Wochen in Spanien traf die norwegische Naturgewalt Haaland (35./54. Foulelfmeter) doppelt in unnachahmlicher Manier. Der mit nunmehr zehn Treffern beste Torschütze der Champions League bescherte dem Revierclub damit nicht nur einen großen Prestigegewinn, sondern auch zusätzliche Prämiengelder in Höhe von 10,5 Millionen Euro.

Die Gegentreffer von Youssef En-Nesyri (69./Foulelfmeter und 90.+6) konnten die Dortmunder nach dem 3:2 im Hinspiel am Ende verschmerzen - viel länger hätte die Partie aber nicht sein dürfen. Der Schlusspfiff rettete den BVB gegen die stürmenden Gäste. "Es war ein hartes Spiel", sagte der müde Haaland bei Sky. "Aber in der nächsten Runde zu sein, fühlt sich sehr gut an." BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl äußerte: "Das war am Ende nochmal super eng. Das war ein geiler Fight, ein geiles Weiterkommen. Das haben wir uns verdient." Trainer Edin Terzic lobte den "herausragenden" Haaland.