Champions League 1:2 in Madrid - Haller rettet BVB-Hoffnungen aufs Halbfinale

Doch auch so überwog beim BVB nach dem 1:2 (0:2) die Zuversicht auf das erste Halbfinale in der Königsklasse seit elf Jahren. Nach einer zunächst bedenklichen Vorstellung steigerte sich das Team von Trainer Edin Terzic in der zweiten Halbzeit und erzielte durch den eingewechselten Sébastien Haller (81. Minute) den so wichtigen Anschlusstreffer. Damit geht der Bundesliga-Fünfte nicht chancenlos ins Viertelfinal-Rückspiel sechs Tage später daheim.

"In der ersten Halbzeit kannst du hier auch untergehen. Aber wir haben Moral bewiesen, wir waren da in der zweiten Halbzeit", sagte BVB-Kapitän Emre Can bei DAZN: "Wenn wir im Rückspiel so spielen wie in der zweiten Halbzeit heute, dann kann das auf jeden Fall in der nächsten Woche etwas sehr Gutes werden."