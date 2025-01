18 Punkte hat Trainer Vincent Kompany in seiner Hochrechnung veranschlagt, um im neuen Ligasystem garantiert unter den Top 8 zu landen. Und so auf direktem Weg in die K.o.-Phase einzuziehen und zwei kraftraubende und risikoreiche Zusatzspiele der Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 zu umgehen.

Kimmich: Wir brauchen einen Sieg

"Vier von sechs Spielen haben wir gewonnen. Also müssen wir versuchen, auch noch in Rotterdam und dann gegen Bratislava zu gewinnen", sagte Kompany vor dem letzten Auswärtsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Stadion "De Kuip" von Feyenoord. "Wir brauchen auf jeden Fall einen Sieg. Wir sind gut ins Jahr gestartet - und das müssen wir fortführen", sagte Joshua Kimmich.