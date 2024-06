Enttäuschung überwiegt beim Meister

Ausgerechnet zum Höhepunkt der Saison schaffte es der SCM nicht, seinen gefürchteten Tempo-Handball auf die Platte zu bringen. "Wir waren nicht in Bestform. Das tut weh. Wir müssen diesem sportlichen Schmerz jetzt ein wenig Raum lassen", sagte Wiegert über das bittere Aus gegen Aalborg.

Auch seine Schützlinge waren nach dem Handball-Krimi ohne Happy End niedergeschlagen. "Ich bin sehr enttäuscht und traurig, dass wir hier nicht besser waren. Sie haben das gut gespielt, weil sie einige der besten Entscheidungsspieler der Welt haben", sagte Kreisläufer Magnus Saugstrup. Teamkollege Gisli Kristjansson ergänzte: "Wir wollten sicher mehr an diesem Wochenende, aber wir hatten in diesem Spiel nicht so ein richtiges Momentum."

Dennoch verabschiedeten sich die Magdeburger erhobenen Hauptes in den Urlaub. "Wir haben die beste Saison aller Zeiten gespielt", konstatierte Musche und kündigte an: "Wir werden in der nächsten Spielzeit vom ersten Tag an wieder angreifen."