Champions League Klopp über Salahs Rekordhattrick: "Speziell. Typischer Mo"

Die Stimmung in der Kabine Liverpools war jedenfalls gut. "Normalerweise trinken wir ein Bier nach Auswärtsspielen, aber das ist so lange her, dass ich wahrscheinlich nach einem schon betrunken bin", sagte Klopp vor dem wichtigen Premier-League-Duell mit Manchester City. "Es hat die Stimmung ganz sicher verändert und das ist gut, aber wir wissen alle, wen wir am Sonntag an der Anfield Road willkommen heißen und das wird ein anderes Spiel", erklärte er. "Aber es ist besser in so ein Spiel zu gehen mit dem Gefühl, das wir heute Abend haben, als mit irgendeinem anderen."