Champions League Kroos nach 2:0 gegen Chelsea: Können zufrieden sein

"Ich glaube, dass wir zufrieden sein können. Wir haben das Spiel gut kontrolliert. Das ist ein gutes Ergebnis, das nehmen wir mit erst mal", sagte der Mittelfeldstar des spanischen Fußball-Rekordmeisters bei DAZN.

Das Rückspiel am kommenden Dienstag an der Stamford Bridge in London werde aber noch mal eine sehr schwere Aufgabe: "Wir haben heute auch gesehen, dass Chelsea wirklich Möglichkeiten hatte. Zu Hause sind sie auch noch mal einen Tick stärker als auswärts."