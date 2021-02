Champions League RB-Coach Nagelsmann stichelt gegen Klopp

Beim zweiten Aufeinandertreffen am 10. März muss RB dann auf einem Fehlerniveau sein, das gegen null tendiert. Denn die Patzer gegen Liverpool waren nicht die ersten in der Königsklasse. "Es ist so, dass wir in der Champions League vermehrt solche Fehler machen", erklärte Nagelsmann. "Gegen Paris haben wir praktisch zwei Eigentore geschossen, dazu die Gegentore gegen Lyon und Manchester." In Budapest habe Liverpool "zwei Alleingänge zu zwei Toren genutzt".

Klopp hat der Auftritt seines Teams nach zuvor drei Liga-Niederlagen nacheinander wieder etwas beruhigt. Ein hartes Stück Arbeit erwartet der 53-Jährige im Rückspiel dennoch. "Wir wissen, dass das Ding nicht durch ist. Wir sind ja nicht doof. In drei Wochen kann die Welt schon ganz anders aussehen", sagte Klopp. Leipzig sei eine Top-Mannschaft, die einen immer vor Probleme stellen könne.

Der frühere BVB-Trainer mag dabei auch an die eigene Vergangenheit gedacht haben. 2019 verlor Liverpool das Halbfinal-Hinspiel in Barcelona 0:3, siegte im zweiten Duell 4:0 und gewann schließlich im Stadion von Atletico Madrid die Champions League. Die Königsklasse ist in dieser Saison Klopps letzte Chance auf einen Titel, und ginge es nach ihm, könnte man noch öfter in Budapest spielen. "Es ist ein tolles Stadion. Innen ähnelt es sehr dem von Atletico, was ziemlich gute Erinnerungen weckt."

© dpa-infocom, dpa:210217-99-472142/5