Köln - Mit Herz und Leidenschaft wollen die Handballer des SC Magdeburg zum zweiten Mal nach 2002 in der Champions League triumphieren. "Wir haben die letzten 60 Minuten in dieser Saison vor uns für ein verdammt großes Ziel. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert vor dem Finale gegen Industria Kielce am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) in Köln und versprach: "Wir werden alles geben, was wir haben."