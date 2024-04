Champions League Magischer Bayern-Abend: Kane will "Saison am Leben erhalten"

Dabei war er doch nach seiner gesamten Profi-Karriere bei Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer extra aus London nach München gewechselt, um beim deutschen Rekordchampion endlich Titel und Trophäen zu gewinnen. Und darum ist in Kanes Kopf ein Scheitern im Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal etwas, was einfach nicht passieren darf. "Jeder Spieler, jeder Verein möchte Titel gewinnen", sagte der 30-Jährige in der Allianz Arena und ergänzte: "Wir haben eine große Möglichkeit vor heimischer Kulisse und wollen die Saison am Leben erhalten."

"Wir können die Saison noch in eine gute verwandeln"

Kane glaubt sogar, dass dieses vermurkste Bayern-Jahr mit der längst beschlossenen Trennung von Trainer Thomas Tuchel sogar noch ein rauschendes Happy End erfahren könnte, das vieles überstrahlt. "Wir können die Saison noch in eine gute verwandeln, wenn wir die Champions League gewinnen", sagte der Torjäger. Kane gab gut 30 Stunden vor dem Anpfiff verbal den Anführer: "Wir sind bereit! Wir haben einen großen Glauben an uns!"