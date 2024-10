Szoboszlai trifft mit Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League an alter Wirkungsstätte auf Leipzig. Die Sachsen haben in der Königsklasse Probleme, haben beide bisherigen Spiele verloren. Zum Weiterkommen muss von 36 Teams mindestens Platz 24 erreicht werden. Liverpool gewann seine beiden ersten Spiele.

Nachgeholter Abschied

Auch unter dem neuen Trainer Arne Slot, Nachfolger von Jürgen Klopp, ist Szoboszlai Stammspieler. Zufrieden ist er dennoch nicht, vor allem mit seiner Torausbeute. "Es kann immer besser sein. Ich mache hier auch die Drecksarbeit für das Team, trotzdem muss ich mehr Tore schießen", sagte der 23-Jährige. In der Premier League ist Szoboszlai noch ohne Tor, einmal traf er in der Champions League.