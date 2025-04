Champions League Müllers Joker-Tor reicht nicht - Bayern droht Inter-K.o.

Kompany ohne Sinn für Fußball-Romantik

Statt der naheliegenden und fußball-romantischen Müller-Variante auf der Position des verletzten Jamal Musiala entschied sich Trainer Vincent Kompany für Raphaël Guerreiro. Der Portugiese mühte sich, aber hatte vor der Pause mit die wenigsten Ball-Aktionen im Münchner Spiel. Nach dem Seitenwechsel konnte er sich zu selten behaupten.

Der Kompany-Plan wäre allerdings blendend aufgegangen, wenn Guerreiro nicht mit seinem schwächeren rechten Fuß am früheren Münchner Torhüter Yann Sommer im Mailänder Tor gescheitert wäre (20.). Oder wenn sein Volleyschuss nicht knapp drüber geflogen wäre (55.). So drängte sich unwillkürlich die Debatte auf, ob nicht Müller die bessere Option gewesen wäre. Beim "Spiel auf der Rasierklinge", wie es Sportdirektor Max Eberl vor dem Anpfiff formuliert hatte, hätten die unorthodoxen Müller-Laufwege womöglich für mehr Unordnung im Inter-Bollwerk gesorgt.

Traumhafte Kombination zur Inter-Führung

Kane hatte die Riesenchance, dieses schon vor der Pause zu überwinden. Michael Olise, der selbst mit wiederholten Schusschancen, Flanken und Tempodribblings Akzente setzte, legte perfekt für Bayerns Torgaranten auf. Der 31-Jährige nahm Maß - zirkelte den Ball aber nur an den Außenpfosten. Kane sank auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht. Die Mailänder konnten da nicht da schon zum dritten Mal in dieser Königsklassen-Saison überwunden werden. Ein Schuss in der 80. Minute ging deutlicher vorbei.

Insgesamt erlebten die 75.000 Zuschauer mehr Torchancen, als man das in diesem taktisch geprägten Duell erwarten konnte. Nach schönem Zuspiel von Alessandro Bastoni traf Flügelspieler Carlos Augusto noch das Außennetz. Wenig später jubelte Inter dann nach einem Traumtor. Augustos Flanke legte der frühere Mönchengladbacher Marcus Thuram per Hacke auf Martínez zurück, der per Außenrist traf.

Leistungsträger werden schmerzlich vermisst

Die Münchner stemmten sich nach dem Seitenwechsel gegen den Rückstand. Der Qualitätsverlust durch die vielen Ausfälle und das fehlende Tempo allen voran durch die schmerzlich vermissten Musiala und Alphonso Davies schränkte die Möglichkeiten aber deutlich ein. Doch die Mentalität und das Herz, wie es Kompany gefordert hatte, stimmte.

Die Gäste verpassten aus spitzem Winkel durch Martínez gegen den gut parierenden Jonas Urbig das 2:0 (55.). "Thomas kann von der Bank ein extrem wichtiger Faktor für uns werden", hatte Eberl gesagt. Müller musste mit auf dem Rücken verschränkten Armen die Einwechslung von Serge Gnabry verfolgen. Erst coachte er lautstark die Kollegen, dann schlug seine Zeit. Sein Ausgleich sorgte für große Emotionen in der Arena. Doch die Freude Jubel währte nur drei Minuten, Frattesi sorgte für den erneuten Schock.