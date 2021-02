Champions League Nächstes Bayern-Zeichen - "Alle" freuen sich für Musiala

Der Treffer zum 1:4 von Joaquin Correa taugt für Lazio kaum als Strohhalm für das Rückspiel in drei Wochen in München. Zumal sich die Personalsituation beim Titelverteidiger bald entspannt: Thomas Müller soll nach seiner Corona-Infektion ebenso in Kürze zurückkehren wie Serge Gnabry nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel.

In den Fokus rückte in Italiens Hauptstadt Supertalent Musiala. Der noch 17-Jährige krönte seinen Auftritt auf der Müller-Position mit seinem präzisen Flachschuss zum 2:0, mit dem er zum jüngsten Münchner Champions-League-Torschützen avancierte. "Wir freuen uns alle, dass Jamal eine gute Leistung gezeigt hat", kommentierte Flick.

Am Freitag wird der englische U21-Nationalspieler volljährig. Dann erhält er einen Profivertrag, vermutlich bis 2026, der ihn in den kommenden Jahren reich machen wird. Zeitnah dürfte auch das Geheimnis gelüftet werden, für welches Nationalteam der in Stuttgart geborene Musiala in Zukunft auflaufen will: Deutschland oder England?

Flick mochte am Dienstagabend nichts verraten. "Das ist etwas, das man mit dem Herzen entscheiden muss", sagte Leon Goretzka zu dem großen Thema. Der Nationalspieler würde sich "sehr freuen", wenn er Musiala demnächst nicht nur im Bayern-Trikot in seinem Team hätte.

