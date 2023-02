Champions League Niederlage und Rot: Frankfurter Frust in der Königsklasse

Kolo Muani fehlt den Hessen somit im Rückspiel am 15. März in Neapel. "Wir müssen das Ganze erst einmal verarbeiten", sagte Götze. Abschreiben wollte er die Eintracht aber noch nicht. "Wir wissen, dass auch auswärts alles möglich ist. Neapel hat bei uns zwei Tore geschossen, warum sollten wir das nicht dort schaffen. Wir werden alles dafür tun", kündigte der 30-Jährige an.