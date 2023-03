Champions League PSG-Coach nach Aus: "Taktischer Sieg meines Kollegen"

"Es liegt nicht am Aufbau des Kaders, sondern an einer Saison mit einem vollgeladenen Spielkalender", sagte der 56-Jährige nach dem 0:2 in München.

Durch die Winter-WM in Katar musste der Spielplan angepasst werden. Die Stars der Topclubs mussten mitten in der Saison ein kraftraubendes Turnier spielen. Die PSG-Stars Lionel Messi (Argentinien) und Kylian Mbappé (Frankreich) standen mit ihren Nationalteams im WM-Finale.