Champions League PSG nach fünf Jahren wieder im Finale - 2:1 gegen Arsenal

Auf dem Weg zum ersten Triumph in der europäischen Königsklasse steht PSG, das zuvor schon die englischen Clubs FC Liverpool und Aston Villa besiegt hatte, am 31. Mai nun nur noch Inter Mailand im Weg. Die Italiener hatten am Dienstag den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick in einem denkwürdigen Spiel mit 4:3 nach Verlängerung ausgeschaltet.

PSG mit Triple-Traum

Die Tore von Fabian Ruiz (27.) und Achraf Hakimi (72.) ebneten Paris den Weg ins Finale. Dort soll es nun besser laufen, als 2020 im leeren Stadion von Lissabon während der Corona-Pandemie, als Kingsley Coman die Bayern zum Titel geköpft hatte. Für die bereits als Meister feststehende Mannschaft von Luis Enrique ist nun sogar das Triple möglich. Am 24. Mai winkt auch der Pokalsieg im Finale gegen Stade Reims.