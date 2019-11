Champions League Die Welle weitersurfen: RB Leipzig überzeugt und will mehr

Äußerst zufrieden waren der sächsische Fußball-Bundesligist und sein neuer Chefcoach aus der Zarenstadt an der Newa abgereist. In der Königsklasse fehlt RB nach dem 2:0-Erfolg beim russischen Meister nur noch ein Punkt für den Einzug in die K.o.-Runde. - und in der Liga kommt am Wochenende der Lieblingsgegner Hertha BSC.

"Wir müssen jetzt noch einen kleinen Schritt gehen, dann haben wir das Achtelfinale gebucht", sagte Nagelsmann nach dem souveränen Spiel seines Teams, das die erst in der Schlussphase anstürmenden Russen am Dienstagabend vor 50.452 Zuschauern im beheizten WM-Stadion klar kontrolliert hatte. "Die letzten zwölf Minuten waren dann schon eher ein langweiliges Fußballspiel, da hätten wir auch früher nach Hause fliegen können", scherzte Nagelsmann, der dann aber sofort an den nächsten Gegner und eine Fortsetzung der jüngsten Serie dachte.