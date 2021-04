Champions League Real gewinnt -Hinspiel gegen Liverpool - Kroos überzeugt

Die Madrilenen bestimmten von Beginn an die vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleitete Partie. Mit einem Traumpass über rund 40 Meter auf Vinicius sorgte Kroos nach 26 Minuten für ein Highlight. Der Brasilianer nahm den Ball in vollem Lauf mit der Brust an und schoss flach zum 1:0 ein. Nur neun Minuten später nutzte Marco Asensio einen kapitalen Abwehrschnitzer von Trent Alexander-Arnold nach einem erneuten langen Pass von Kroos zum leichten 2:0.

In den ersten 45 Minuten hatten die Liverpooler keine Torchance, doch nach Wiederanpfiff nutzte Salah gleich die erste zum 1:2. Auch danach agierten die Engländer bissiger und mutiger als in Durchgang eins. Real war davon aber nur vorübergehend beeindruckt und schlug in Person von Vinicius mit dem 3:1 eiskalt zurück. Anschließend stemmte sich Liverpool vehement, aber erfolglos gegen die Niederlage.

