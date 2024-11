In vier Champions-League-Spielen kommt Real nun auf zwei Siege und zwei Niederlagen und hat bereits sieben Gegentore kassiert - nur 9 der 36 Mannschaften mussten noch mehr Gegentreffer hinnehmen. "Es ist normal, dass man sich in einer solchen Situation Sorgen macht. Wir müssen einige lange Nächte aushalten, aber wir müssen hart arbeiten, um Dinge zu verbessern und die Festigkeit finden, die wir so lange hatten und nun nicht haben."

Der Titelverteidiger steht plötzlich in der unteren Hälfte der Tabelle

In der Tabelle steht der Titelverteidiger nur auf Rang 17 und kann nach den Spielen heute noch weiter abrutschen. Die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale der besten acht Mannschaften ist in Gefahr - und selbst das Minimalziel von Platz 24 und die Fortsetzung des Wettbewerbs in der K.o.-Runde ist plötzlich nicht mehr so ganz sicher.