Champions League Rüdiger bereit für Bayern und Kane: "Lebe für diese Duelle"

Rüdiger braucht Zweifler: "Das triggert mich"

Das trifft auch auf Rüdiger zu. In seinem zweiten Jahr bei Real ist der frühere Stuttgarter unumstrittener Stammspieler, genau wie in der Nationalmannschaft. Nicht viele Experten hatten ihm eine solche Entwicklung zugetraut, und noch immer wird der teils schlaksig wirkende Abwehrspieler unterschätzt. "Was mich stark macht, ist, wenn an mir gezweifelt wird, wenn es heißt: "Du kannst nicht, der ist viel zu stark für dich." Das triggert mich", verriet Rüdiger: "Für mich ist es sogar besser, wenn die Leute schlechter über mich reden." Deswegen empfinde er "dieses Gelobe" über ihn "jetzt sogar schon zu übertrieben".

In die Lobeshymnen hatte zuletzt auch Club- und Nationalmannschaftskollege Toni Kroos eingestimmt. Rüdiger gebe der Mannschaft "sehr, sehr viel", meinte der Mittelfeldstratege. Die beiden Deutschen wurden von Trainer Carlo Ancelotti genau wie Jude Bellingham und andere Leistungsträger beim jüngsten 1:0 in der Liga bei Real Sociedad San Sebastián geschont. Rüdiger wurde erst spät eingewechselt. Durch den Sieg ist dem Tabellenführer die Meisterschaft in Spaniens Topliga praktisch nicht mehr zu nehmen. Doch der Saisonerfolg wird bei Real Madrid vor allem am Champions-League-Triumph bemessen. Antonio Rüdiger weiß das ganz genau.