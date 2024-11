Champions League Sahin über Matchwinner Malen: "Erwarte mehr von ihm"

"Ich war nicht zufrieden mit seiner Leistung gegen Wolfsburg", begründete Sahin dies. In der vergangenen Woche waren die Dortmunder in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg nach Verlängerung (0:1) ausgeschieden. "Das war auch der Grund, warum er nicht gespielt hat", sagte Sahin, betonte aber auch: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns." Durch sein wichtiges Tor gegen Graz kommt Malen möglicherweise in Mainz wieder für einen Startelf-Einsatz infrage.