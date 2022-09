Champions League Schnelles Wiedersehen: Dortmunds Respekt vor "Dämon" Haaland

Doch der am Mittwoch verletzt fehlende BVB-Keeper Gregor Kobel ist sich sicher, "dass er sehr, sehr motiviert sein wird". Wegen der schönen Zeit und dem etwas zähen Abgang. Vor allem aber, weil Haaland nicht zuletzt deshalb wechselte, um die Chancen auf seinen großen sportlichen Traum zu erhöhen. "Ich liebe die Champions League", betonte er dieser Tage: "Jeder weiß das. Und sie zu gewinnen, ist ein großer Traum von mir."

Furioser Haaland-Start

Die 25 Treffer, die Haaland in der Königsklasse schon erzielte, sind Rekord nach 20 Einsätzen. Und überhaupt war sein Start in Manchester sogar noch furioser als der aus dem Jahr 2020 in Dortmund. Zwölf Tore schoss er in den ersten acht Spielen. Vor zweieinhalb Jahren waren es elf gewesen. "Ich liebe diese neue Routine, in jeder Pressekonferenz über Erling und seine Tore zu sprechen", sagte City-Coach Pep Guardiola, von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern, der mit den Münchnern und Manchester sechs der letzten acht Spiele gegen den BVB gewann. "Und man hat das Gefühl, dass er immer mehr Tore schießen könnte." Deswegen und wegen der optischen Ähnlichkeit zur Figur Daemon Targaryen aus der Serie "Game of Thrones" nennen ihn viele ihn England schon "Dämon".

Doch für den BVB gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Haaland und Guardiola. Sondern auch mit Nationalspieler Ilkay Gündogan, der 2016 vom BVB nach Manchester gegangen war, und mit dem erst vor zwei Wochen gewechselten Manuel Akanji. Der erklärte in einem am Montag erschienenen Interview im "Blick", man habe in Dortmund "Sachen über mich behauptet, die einfach nicht stimmten". Zudem habe das Leistungsprinzip "nicht mehr gezählt".

Für das Spiel am Mittwoch gab er zudem ein Motto aus, das den Respekt oder gar die Furcht des BVB vor Haaland gut auf den Punkt bringt: "Du spielst lieber mit Haaland als gegen Haaland."

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Ruben Dias, Akanji, Sergio Gomez - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Alvarez, Haaland, Grealish

Borussia Dortmund: Meyer - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Wolf, Bellingham, Özcan, Guerreiro - Brandt, Reus - Modeste

Schiedsrichter: Orsato (Italien)