Die Hoffnung auf eine Trendwende der in dieser Saison so strauchelnden Mannschaft ist vorerst verpufft. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat Liverpool in einem Heimspiel eines internationalen Wettbewerbs fünf Tore kassiert. "Das ist ein Realitätscheck", urteilte der ehemalige Liverpool-Kapitän Steven Gerrard. "Bei jedem Team, das fünf Tore zulässt, müssen Dinge hinterfragt werden."