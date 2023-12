Champions League Starke Bayern-Reaktion mit Coman-Tor: "Top aufgetreten"

Kane mit Assist, aber ohne Abschlussglück

Beim Siegtreffer des später angeschlagen ausgewechselten Coman in der 70. Minute war auch Harry Kane in seiner englischen Heimat als Vorlagengeber entscheidend beteiligt. Der 30 Jahre alte Engländer hatte selbst kein Abschlussglück. Ein Kopfball von ihm strich am Tor vorbei (83.). "Wir wussten, wir mussten hier mehr Feuer und Leidenschaft zeigen", kommentierte Kane nach dem Spiel.