Champions League THW Kiel feiert Handball-Wunder und "eine magische Nacht"

Auch der bereits seit zehn Jahren beim THW spielende Kapitän Duvnjak fand kaum Worte: "Ich bin schon lange im Verein. Aber ich habe sehr selten so eine Atmosphäre erlebt." Die Atmosphäre mag außergewöhnlich gewesen sein, doch die Leistung der Spieler war es noch viel mehr. Rückraumspieler Harald Reinkind befand: "Seitdem ich hier bin, habe ich noch nie gesehen, dass so viele Spieler so sehr gekämpft haben."

"Große Anerkennung" für Trainer Jicha

Der langjährige Dominator durchlebt eine schwierige Saison. Im DHB-Pokal scheiterte Kiel bereits im Oktober an der HSG Wetzlar. Auch in der Bundesliga hinken die "Zebras" den Erwartungen hinterher. Die deutsche Meisterschaft und auch die Champions-League-Qualifikation sind längst außer Reichweite. Das Final Four der Königsklasse war praktisch die letzte Gelegenheit, um diese Saison doch noch zu retten.

"Es war der größtmögliche Dämpfer, dass wir das Hinspiel mit neun Toren verloren hatten", sagte Dahmke. Es habe ein bis zwei Tage gedauert, um die Enttäuschung zu verarbeiten und wieder nach vorn zu blicken. "Meine große Anerkennung gilt Filip Jicha, der uns da wieder herausgeholt und uns Tag für Tag aufgebaut hat, sodass wir im Rückspiel wieder alles gegeben haben. Das war nur im Verbund möglich", erklärte Dahmke.