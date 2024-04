Champions League "Totgesagte leben länger": Bayerns Wembley-Traum lebt

"Spiel gibt viel Interpretationsspielraum"

Das intensive Match ohne Bayern-Fans hatte dem hochemotional an der Seitenlinie schimpfenden und jubelnden Tuchel eine Woche vor dem Rückspiel in München - dann wieder mit lautstarkem Anhang - viel abverlangt.

Nach dem frühen Rückstand durch Bukayo Saka (12.) wendeten Ex-Arsenal-Profi Serge Gnabry (18.) und Englands Nationalmannschaftskapitän Kane (32./Foulelfmeter) zunächst die Partie. Joker Leandro Trossard (76. Minute) schlug im intensiven Kampf um den Halbfinaleinzug nochmal für das Team von Nationalspieler Kai Havertz zu.

"Man kann hadern, man kann auch ein bisschen froh sein", sagte Vizekapitän Thomas Müller. "Das Spiel gibt Interpretationsspielraum in alle Richtungen." Was wäre gewesen, wenn Neuer nicht das 0:2 gegen Ben White verhindert hätte? Was, wenn Kingsley Coman beim Stand von 2:2 nicht am Pfosten gescheitert wäre. Und was erst, wenn ein kurioser Handelfmeter für den FC Bayern gepfiffen worden wäre.

Anfängerfehler oder Regelverstoß?

Gemeint war eine Szene in der zweiten Halbzeit, in der Arsenal-Torwart David Raya einen Abstoß zu dem am Fünfmeterraum postierten Gabriel spielte. Der Brasilianer nahm den Ball mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte diesen zu Raya zurück - das zuvor schon freigegebene Spiel ging weiter: Kein Elfmeter.

Der Unparteiische habe den Spielern gesagt, das sei ein Anfängerfehler ("kids mistake") gewesen und das pfeife er nicht in einem Viertelfinale der Champions League, berichtete Tuchel.

"Ich glaube nicht, dass der Schiri sich da über die Gesetze hinwegsetzen darf", moserte Müller. Für Kane war es "der klarste Elfmeter". Der 30-Jährige räumte aber ein, dass auch Arsenal nach einem Kontakt zwischen Neuer und Saka in der Nachspielzeit einen Elfmeter hätte bekommen können.

Kane will nochmal zurück: Langer Weg nach Wembley

Ausgerechnet die Rückkehr in seine Heimatstadt gab dem gegen Arsenal stets treffsicheren Kane neue Zuversicht, dass er für das Finale am 1. Juni in der Kultstätte Wembley-Stadion eine noch viel bedeutsamere Reise antreten darf. "Wembley ist für mich natürlich etwas Besonderes. Aber es ist noch ein langer Weg dorthin", sagte Kane.

Gnabry sah beim Bankett zwar auch glücklich aus. Doch die Muskelverletzung, die ihn in einer Saison voller Blessuren zum vorzeitigen Aus in diesem Spiel zwang und um das Rückspiel bringt, dürfte seine Stimmung drücken.

Dreesen hob Gnabry für sein "tolles Tor" hervor - und erst recht Kane. "You love scoring here", wandte sich der Vorstandschef unter Beifall im rot-gelb beleuchteten Saal an den 100-Millionen-Mann. Der Traum von seinem Endspiel lebt.