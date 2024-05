Champions League Bayerns XXL-Prüfung bei Real: "The winner takes it all"

Auf dem Weg in die sommerliche Münchner Nacht musste Tuchel sich flankiert von seiner Entourage Gedanken machen, wie er im Rückspiel im umgebauten Fußball-Tempel Estadio Santiago Bernabéu mehr defensive Stabilität erzielen will. Wird der gesetzte, aber verletzte Matthijs de Ligt rechtzeitig fit? Traut sich Tuchel ansonsten ein Wagnis mit dem Franzosen Dayot Upamecano, der schon wiederholt und auch im Vorjahr beim Viertelfinal-Aus gegen Manchester City eklatant patzte? "Es ist alles offen, der Gewinner kriegt den Kuchen", sagte Joshua Kimmich.

Die Auswärtstorregel gilt nicht mehr

Die Münchner fühlen sich bereit für die Auferstehung der "Bestia Negra", also als jene "Schwarze Bestie", als die sie über Jahre in Spanien gefürchtet wurden. Seit dem letzten Münchner Halbfinal-Triumph 2012 im Elfmeterschießen hat der Ruf aber sehr gelitten. Zuletzt triumphierte dreimal Real im Königsklassen-Rekordspiel: Im Halbfinale 2014, Viertelfinale 2017 und Halbfinale 2018. "Von Mythen halte ich nicht viel", sagte Thomas Müller nach seinem 150. Champions-League-Einsatz. "Es gibt kein Taktieren vom Ergebnis her. Der Gewinner nimmt's mit." Hilfreich ist, dass die Auswärtstorregel nicht mehr gilt.

Wie im Viertelfinale gegen den FC Arsenal gibt es auch bei der letzten Hürde vor dem Endspiel nach einem 2:2 im Hinspiel eine Woche später das "Tod-oder-Gladiolen"-Match. Der Unterschied diesmal ist, dass das Rückspiel auswärts stattfindet.

Freund hofft auf Sané-Serie

"Wir sind bereit für ein großartiges Spiel", sagte Kane nach seinem achten Saisontor in der Champions League zum zwischenzeitlichen 2:1 per Elfmeter. Für Sané, der im Stile des 2013er-Finalhelden Arjen Robben vom rechten Flügel nach innen zog und die Bayern mit dem 1:1 ins Spiel zurückbrachte, endete die Torflaute nach einem halben Jahr. "Jetzt kann er wieder eine Serie starten", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Allerdings muss der lädierte Sané wie auch Jamal Musiala und Konrad Laimer die dauerhaften Schmerzen am Schambein in den Griff bekommen. Sie sind Sinnbild für die Münchner Leidensfähigkeit, die im Rückspiel noch mehr vonnöten sein wird.

Bayern-Boss: Dann sind wir happy

Nach Ansicht von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist unerheblich, ob eine Einigung mit Rangnick vor oder nach dem Rückspiel gegen die Spanier besser sei. "Nachdem so viel geredet wurde die letzten zwei, drei Wochen, spielt das keine Rolle mehr", sagte Dreesen. Er betonte erneut, dass die Trennung von Tuchel selbst bei einem Wembley-Triumph wie vereinbart vollzogen wird: "Wenn wir dann so weit sind, kümmern wir uns hoffentlich auch um das Gewinnen. Dann sind wir gemeinsam happy und gehen getrennter Wege."