Was bringt den Dortmundern der Finaleinzug finanziell?

Geschätzt rund 200 Millionen Euro - inklusive des Geldes, das der Verein im kommenden Jahr als Teilnehmer der neuen Club-WM in den USA verdienen wird. Bis zum Finale nahm der BVB bereits rund 120 Millionen Euro ein, für Real gab es bislang 132 Millionen Euro. Die Summe setzt sich aus Startgeld (15,46 Millionen Euro für jeden Club), Erfolgsprämien (58,46), nationalem Marktpool (rund 20) und der Koeffizienten-Rangliste (27,29) zusammen. In der Koeffizienten-Rangliste wird das Europapokal-Abschneiden der vergangenen zehn Jahre berechnet.

Welche Auswirkung hätte ein Dortmunder Sieg auf die deutschen Europapokalteilnehmer?

Bislang starten in der kommenden Saison fünf Bundesligaclubs in der Champions League: Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig und Dortmund. Sollte der BVB die Champions League gewinnen, würde auch Eintracht Frankfurt als Tabellensechster der Bundesliga in der europäischen Königsklasse starten. Einen zusätzlichen Europapokalstarter aus Deutschland gäbe es dann aber nicht. Frankfurt würde einfach in die Champions League aufrücken, die TSG Hoffenheim in der Europa League starten und der 1. FC Heidenheim wie bislang auch an der Qualifikation zur Conference League teilnehmen.

Was ist sonst noch wichtig?

In Toni Kroos tritt mindestens ein Weltmeister von 2014 von der großen Fußballbühne ab - zumindest als Vereinsspieler. Der34-Jährige spielt noch die Europameisterschaft für Deutschland, ehe er seine Karriere beendet. Unklar ist, was Mats Hummels macht. Der 35 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund gewann mit Kroos vor zehn Jahren die Weltmeisterschaft. Hummels hat sich zu seiner Zukunft noch nicht geäußert. Sollte auch er Schluss machen, wäre das Champions-League-Finale das letzte Spiel für ihn. Für die große BVB-Legende Marco Reus ist es auf jeden Fall der letzte Auftritt für die Dortmunder. Der 34-Jährige wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Westfalen spielen, möchte seine Karriere aber noch im Ausland - vermutlich in den USA - fortsetzen.