Champions League Wiedergutmachung gefragt: Bayer in Madrid unter Druck

Im dritten Champions-League-Spiel am Dienstag bei Atlético Madrid (18.55 Uhr/DAZN) muss der Bundesligist endlich anfangen zu punkten. "Für den Verein ist es grundsätzlich sehr wichtig, nicht gleich in der Gruppenphase auszuscheiden", sagte Carro nach null Punkten aus den ersten beiden Spielen der Deutschen Presse-Agentur: "Das wollen wir unter allen Umständen verhindern." Der in Barcelona geborene Carro glaubt "als hartnäckiger und unbeirrbarer Optimist" an die Chance. "Aber die haben wir nur, wenn wir am Limit spielen."

So sieht es auch Sportchef Rudi Völler, der beim um eine halbe Stunde verspäteten Abflug in Köln zwar noch kämpferisch, aber doch auch etwas angespannter wirkte als sonst. "Nach zwei Niederlagen haben wir schon eine gewisse Drucksituation", sagte Völler: "Wir müssen punkten, und am besten fangen wir in Madrid damit an."