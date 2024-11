Champions League "Zu Null" als neues Bayern-Gütesiegel - Symbolfigur Kim

Das 1:0 gegen Paris Saint-Germain war als siebtes Spiel in Serie ohne Gegentor nicht nur richtungsweisend auf dem Weg zum direkten Achtelfinal-Ticket in der Champions League. Der knappe, aber souveräne Erfolg brachte auch weiteren Schwung für den prestigeträchtigen deutschen Clásico gegen Borussia Dortmund und den Pokal-Knaller gegen Doublesieger Bayer Leverkusen. Als Symbolfigur für die große Münchner Abwehrlust rückte Innenverteidiger Minjae Kim nach seinem Siegtor per Kopf in den Fokus.

Kim: "Ich liebe ihn"

"Ich bin sehr stolz", sagte Kim nach seinem ersten Tor in der Champions League. Der Abwehr-Hüne sieht "natürlich" Chancen für sein Starensemble auf den Königsklassen-Titel. Mit scheuem Blick verteilte der Südkoreaner bei aller Freude über seinen nach eigener Einschätzung besten Auftritt im Bayern-Trikot höflich Lob an die Kollegen. Vor allem an den ebenfalls erstarkten Nebenmann Dayot Upamecano. "Dayo, ich liebe ihn", sagte Kim.