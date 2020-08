Champions und Europa League Die Fußball-Woche: Kampf um deutsches Königsklassen-Finale

RB LEIPZIG - PARIS SAINT-GERMAIN: Elf Jahre nach der Vereinsgründung steht RB Leipzig erstmals im Halbfinale der Champions League. Das gelang in der Königsklasse vor dem Fußball-Bundesligisten noch keinem anderen Club. Mit dem deutschen Trainer-Duell zwischen RB-Coach Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel bekommt die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) im Estádio da Luz von Lissabon noch eine besondere Note. Beide kennen sich bereits seit 2007, als Tuchel Trainer von Nagelsmann beim FC Augsburg II war. Am Montag steht für beide Teams noch das Abschlusstraining an. Während Nagelsmann sein Team am Spielort üben lässt, bittet Tuchel das Starensemble um Kylian Mbappé und Neymar auf den Trainingsplatz von Sporting Lissabon.

OLYMPIQUE LYON - FC BAYERN: Seit einer Woche sind die Bayern in Portugal. Nach dem Trainingslager an der Algarve und dem grandiosen 8:2 gegen den FC Barcelona soll der Aufenthalt noch eine komplette Woche andauern. "Wir wollen unbedingt ins Finale", sagte Jérôme Boateng in Lissabon. Dafür müsste aber am Mittwoch (21.00 Uhr) im Estádio José Alvalade der seit dem Titelgewinn 2013 herrschende Halbfinalfluch beendet werden: 2014 (Real Madrid), 2015 (Barcelona), 2016 (Atlético Madrid) und 2018 (Real Madrid) war für die Münchner jeweils im Halbfinale Endstation. Der kolossale Start ins Turnier gegen Barcelona habe dem Team "nochmal einen Push" gegeben für die Triple-Mission in Portugal, berichtete Boateng selbstbewusst.