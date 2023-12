Chanukka: Schatten über Lichterfest: Viele Ängste und Sorgen

Am größten aber war der Schock über sogenannte Markierungen - der Davidstern an Häusern, in denen Juden leben - und über einen Beinahe-Anschlag auf eine Berliner Synagoge im Oktober. "Dieser versuchte Brandanschlag hat zu einer enormen Erschütterung des Sicherheitsgefühls in den jüdischen und israelischen Gemeinschaften geführt", berichtet Rias. Der frühere Außenminister Joschka Fischer bekannte auf "Zeit Online", er hätte nicht für möglich gehalten, was seit dem 7. Oktober in Deutschland passiert sei. "Ich schäme mich für unser Land."