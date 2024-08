Vorher erreichte Shirin David bereits mit der gemeinsam mit Helene Fischer gesungenen Neufassung von "Atemlos durch die Nacht" Platz eins in den Singlecharts sowie mit "Gib ihm", "90-60-111", "Ich darf das", "Lieben wir" und "Be a Hoe/Break a Hoe".

Von der Eins auf die Zwei fällt der Dauerbrenner "Wunder" von Ayliva & Apache 207. Von der Vier auf die Drei steigt Artemas mit "I Like The Way You Kiss Me".