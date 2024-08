Die übrigen Platzierungen der Top 5 von letzter Woche rutschen alle eins nach unten. Von der Zwei auf die Drei "Wunder" von Ayliva & Apache 207 und von der Drei auf die Vier "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas. Rang fünf geht an "Stumblin' In" von Cyril.

Neu auf Platz 14 kommt die britische Sängerin Charli XCX, die für den Remix ihres Songs "Guess" die amerikanische Musikerin Billie Eilish gewinnen konnte.