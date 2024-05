Baden-Baden - Mit ihrem neuen Album "Hit Me Hard And Soft" hat sich Superstar Billie Eilish direkt an die Spitze der deutschen Album-Charts gesetzt. Es ist die zweite Nummer-eins-Platte der US-Musikerin nach "Happier Than Ever", wie GfK Entertainment mitteilte. Die 22-Jährige setzte sich damit gegen Slash durch - der Guns-N'-Roses-Gitarrist steigt mit "Orgy Of The Damned" an zweiter Stelle in die Charts ein.