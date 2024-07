Weiter Fußball-Fieber in den Charts

Bei der Fußball-Europameisterschaft steht am Freitagabend das Deutschland-Spiel gegen Spanien im Viertelfinale an. Und auch die Charts sind weiter im Fußball-Fieber. Auf Platz eins der Single-Charts liegt weiterhin "Zeit, dass sich was dreht" von $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson. Auf Rang vier liegt ebenfalls wie in der Vorwoche "Junge Baller" von 6PM Records, Ski Aggu, Haaland936 & SIRA. Auch sonst ist in den Top 5 wenig Bewegung: Auf Platz zwei und drei liegen wie in der Vorwoche "Wunder" von Ayliva & Apache 207 und "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas. Neu ist nur Platz fünf: "Panama", ein Liebeslied des deutschen Rappers GReeeN.